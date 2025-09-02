トッテナム・ホットスパーは9月1日、パリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWランダル・コロ・ムアニがレンタル移籍で加入することを発表した。なお、今回の契約には買い取りオプションや買い取り義務の条件は付帯していないとのことだ。現在26歳のコロ・ムアニは、2023年9月に9500万ユーロ（約163億円）という巨額の移籍金でフランクフルトからPSGに完全移籍。加入初年度の2023−24シーズンは公式戦40試合に出場し9得点