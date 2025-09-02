リーグ・ドゥ（フランス2部）のスタッド・ランスが、ビジャレアルによる日本代表MF中村敬斗への獲得オファーを拒否したようだ。2日、フランス紙『レキップ』が伝えている。今夏に行われたジャパンツアー帯同を見送り、新シーズンが開幕したリーグ・ドゥでも欠場が続いている中村。スタッド・ランス在籍2年目となった昨シーズンに、リーグ・アンで32試合に出場し11得点2アシストを記録した一方で、チームは昇降格プレーオフの末