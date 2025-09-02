マンチェスター・ユナイテッドに所属するデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドが、ナポリに1年間の期限付き移籍で加入した。9月1日に両クラブが発表した。イギリスメディア『スカイ』によると、ナポリはマンチェスター・ユナイテッドに対して、レンタル料の500万ポンド（約10億円）を支払う模様。さらにナポリが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、4300万ポンド（約85億円）相当での買い取り義務が発生す