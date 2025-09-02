大卒者最多１２２２万人【北京＝照沼亮介】中国で若者の就職難が深刻化している。不動産不況の長期化などで企業が採用を絞り込んでいる一方、大学の卒業生は過去最多となっているためだ。米中の貿易戦争は中国経済の先行きに影を落としかねず、中国の「就職氷河期」は当面続くとみられている。「給料少ない」中国北部・河北省唐山市で７月末に開かれた合同就職面接会には、就職活動中の学生や、その保護者ら大勢が詰めかけて