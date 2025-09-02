スウェーデン代表FWのイサク（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州主要リーグの夏季移籍期間が1日に終了し、イングランド・プレミアリーグのリバプールは同リーグのニューカッスルからスウェーデン代表FWイサク（25）を獲得した。複数の英メディアによると、移籍金は英国史上最高額の約1億2500万ポンド（約248億円）という。