『マジック・マイク』シリーズや『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のチャニング・テイタムと『スター・ウォーズ』シリーズのポー・ダメロン役オスカー・アイザック、『デッドプール2』（1991）『ブレット・トレイン』（2022）『ジョーカー』シリーズのザジー・ビーツが、犯罪ドラマ映画『Kockroach（原題）』にて共演することが分かった。米