大阪・関西万博のEXPOホール・シャインハットで8月18日、チェコと日本の合同人形劇『チャスラフスカ ― 東京 ― 1964』が上演され、約1000人の来場者がチェコの激動の歴史と舞台芸術に触れた。（C）Kancelář generálního komisaře, EXPO 2025, Světlana Mašková大阪・関西万博EXPOホール「シャインハット」には約1000人が来場した〈2025年8月19日 大阪市此花区・夢洲〉『チャス