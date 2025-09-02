殺害されたジャーナリストの写真を掲げイスラエルに抗議する人たち＝1日、レバノン・ベイルート（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザでイスラエル軍の攻撃により記者が相次いで死亡していることを受け、世界各国の報道機関は1日、記者の殺害をやめてガザへの入域を許可するよう、イスラエルに求め一斉に抗議した。主催団体の一つ、国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」（RSF、本部パリ）は、70カ国以