新学期が始まる時期、大人も子どもも気忙しく感じているのではないでしょうか。今回は、10回にわたって曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージをお届けしています。無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えて