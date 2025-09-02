ここに来て石破政権の支持率が急上昇している。恐るべき粘り腰で長期政権への道をこじ開けつつある総理の心中とは―本人を直撃した。前編記事『「辞めたほうが楽なのはわかってるよ。しかし…」石破茂総理が記者の電話に出た！そして語った「苦しい胸の内と決意」』より続く。裏金議員たちがワル目立ちして反石破勢力の内部で問題が起こっている。萩生田光一氏の政策秘書が政治資金規正法違反で罰金の略式命令を受け、波紋が広がっ