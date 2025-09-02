お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が8月29日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週金曜27:00〜29:00)にゲスト出演。自身の“なくし物癖”について語った。ジャングルポケット・太田博久○「最近、アルファードなくしました」忘れ物やなくし物が多いという太田。この日の放送では、「いろんな物をなくします。一番最近は、アルファードなくしました」と車を紛失したことを明かし、