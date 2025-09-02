EU（＝ヨーロッパ連合）のフォンデアライエン委員長は、制裁として凍結しているロシアの資産について、ウクライナ支援のためにさらに活用する考えを示しました。「侵略者であるロシアは、自らの行為に責任を負わなければならず、損害や侵略の代償を払わなければならない」（EUフォンデアライエン委員長）EUはウクライナ侵攻を巡るロシアに対する制裁として、これまでにロシア中央銀行の資産約約2100億ユーロ（＝日本円で36兆円