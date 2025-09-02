中国の天津で開かれている上海協力機構の首脳会議は、多国間主義を主張する「天津宣言」に署名し、関税で圧力を強めるアメリカに対抗する参加国の結束を確認しました。【映像】首脳会議の様子首脳会議には、中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領など20カ国以上の首脳が参加しています。今回の宣言では、「国際システムがより公正で平等な多極化の方向へ進化している」と主張した一方、「地政学的対立は激化の一途を