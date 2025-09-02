自民党は2日、両院議員総会を開いて大敗した参議院選挙の総括をとりまとめます。石破総理大臣は続投し、森山幹事長らが辞意を示す可能性が高まっています。総括の報告書には、派閥の裏金事件や一律2万円などの現金給付策、また、「運のいいことに能登で地震があった」という失言の影響などを敗因とする一方で、石破総理個人の責任については強調しない方向です。午後の両院議員総会で正式にまとまれば、森山幹事長らが辞意を