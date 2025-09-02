ウクライナの議会にあたる最高会議の元議長が射殺された事件で、容疑者の男が拘束されました。警察幹部はロシアの関与を指摘しています。8月30日、西部リビウの路上でウクライナ最高会議のアンドリー・パルビー元議長が何者かに銃撃され、死亡しました。警察当局などによりますと、容疑者は配達員を装い拳銃で8発発砲し、逃走したということです。ゼレンスキー大統領は9月1日、「事件の容疑者から最初の供述が得られている」