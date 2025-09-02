9月になっても関東を中心に40℃に迫る災害級の猛暑が予想されています。朝晩でも気温が高いため、引き続き熱中症には厳重な警戒が必要です。9月1日は全国90地点で9月1位の暑さになるなど、まだ真夏の暑さが収まっていません。2日も東北南部から西の太平洋側では、夏の高気圧に覆われ、危険な暑さが続きます。東京は36℃まで上がり、2日で27日目の猛暑日となる予想で、年間の猛暑日日数の最多記録を更新する見込みです。さら