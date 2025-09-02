気象庁は、今年の夏の平均気温が平年を2.36度上回り、統計開始以降で最も暑かったと発表しました。気象庁は6〜8月の日本の平均気温について、平年より2.36度高く、統計を開始した1898年以降で最も高かった2024年の1.76度を大幅に上回り、歴代1位の高温になったと明らかにしました。主な要因として、地球温暖化の影響に加えて本州付近への太平洋高気圧の張り出しが強かったことなどをあげています。その上で「異常気象だった