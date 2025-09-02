２日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）では、「ＢＩＺニュース」経済情報のコーナーで、セブン＆アイ・ホールディングスが祖業であるスーパー・イトーヨーカ堂を含む約３０社を米投資ファンドに売却したと発表したことを報じた。今後はコンビニのセブン―イレブンの経営に専念する目的の今回の売却劇について、司会の安住紳一郎アナウンサーは「セブン＆アイグループは現在、３０社近くを傘下