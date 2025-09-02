◆米大リーグカージナルス３―１１アスレチックス（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）が１日（日本時間２日）、本拠地・アスレチックス戦に「１番・左翼」でスタメン出場し、４打数３安打だった。１打席目に中前安打を放つと、３打席目に右前安打、４打席目に左前安打を放った。３安打を放つのは、８月２８日（同２９日）の本拠地・パイレーツ戦以来、４