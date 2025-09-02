【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザでイスラエル軍の攻撃により記者が相次いで死亡していることを受け、世界各国の報道機関は1日、記者の殺害をやめてガザへの入域を許可するよう、イスラエルに求め一斉に抗議した。