日本はモノをつくることを大切にしなくなっている ─トランプ米政権の関税政策に世界中が混乱しています。こうした現状について、金丸さんはどのように受け止めていますか。 金丸日本は戦後、一貫して米国に追いつけ、追い越せで懸命に頑張ってきました。そして、米国をリーダーとして付いていったら、民主主義や自由貿易というこれまでの大前提がトランプ氏によってひっくり返されました。 【株価は