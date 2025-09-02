福山雅治が8月30日、京セラドーム大阪にて＜NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL.＞の初日公演を開催した。8月30日および31日に京セラドーム大阪、9月14日および15日に埼玉 ベルーナドーム、9月27日および28日にみずほPayPayドーム福岡といった3ヵ所6公演の同ツアーは、デビュー35周年の節目に開催される７年ぶりドームライブとなるものだ。その京セラドーム大阪公演のオフィシャルレポー