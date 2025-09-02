体当たりで敵機を撃墜、2機のスピットファイアを撃ち落とした分隊長、滑油で前が見えず奇跡の生還を果たした大尉――。太平洋戦争中、最前線で敵との過酷な戦いを強いられた零戦、紫電改、月光、屠龍、五式戦を操縦した男たちは実際に何を見、何を考えていたのか――。日本陸海軍が運用した戦闘機と搭乗員たちの赤裸々な姿を描く短篇集『戦闘機突進す』（光人社NF文庫）が今話題になっている。航空史研究の第一人者・渡辺洋二氏が