【韓国】 消費者物価指数（CPI）（8月）08:00 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想2.0%前回2.1%（前年比) 【豪州】 経常収支（2025年 第2四半期）10:30 予想-158.0億豪ドル前回-147.0億豪ドル（経常収支) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）18:00 予想N/A前回0.0%（前月比) 予想N/A前回2.0%（前年比) 予想N/A前回2.3%（コア・前年比)