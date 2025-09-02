東京・世田谷区で9月1日、女性が首を切りつけられ死亡した事件で、警視庁は女性の交際相手で韓国籍の30歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。パク・ヨンジュン容疑者（30）は1日午後、世田谷区で韓国籍のバン・ジ・ウォンさん（40）の首を刃物のようなもので切りつけ、殺害した疑いが持たれています。パク容疑者は事件後、現場から逃走しましたが、羽田空港から韓国に出国しようとしたところを確保されました。パク容疑者とバンさん