米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日までに更新された、お笑いコンビ鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。ビートたけしの弟子「たけし軍団」に入りたかったと告白した。今回の動画では鬼越の良ちゃんと金ちゃんが、野沢の半生やこれまでのエピソードを聞くなどしてトークに花を咲かせた。その中で野沢の高校生のころの話になり、金ちゃんが「お笑いやりたい、