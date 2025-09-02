団塚唯我監督のオリジナル脚本・初長編映画『見はらし世代』より、主演の黒崎煌代をはじめ、遠藤憲一、井川遥、木竜麻生が演じる4人家族が関係を見つめ直そうとする姿を描いた本予告編と本ポスタービジュアルが解禁された。【動画】渋谷の街を舞台に、関係をふたたび見つめ直そうとする彼らを描く『見はらし世代』本予告主人公の青年・蓮と、結婚を控え将来について悩む姉。そして母の喪失をきっかけに姉弟と疎遠になった、ラ