テレビ朝日系で放送中の連続ドラマ『誘拐の日』は、心優しいがどこか間抜けな誘拐犯・新庄政宗（斎藤工）と、記憶を失った天才少女・七瀬凛（永尾柚乃）が、次々と襲いかかる危機を乗り越えながら“逃亡”と“犯人探し”を繰り広げる巻き込まれ型ヒューマンミステリー。重厚な人間ドラマとユーモラスな掛け合いが絶妙に絡み合い、物語は怒涛の展開を見せている。 参考：斎藤工×永尾柚乃、『誘拐の日』クラン