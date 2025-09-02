三笘のアシストもありブライトンがマンC撃破イングランド1部ブライトンは、8月31日のプレミアリーグ第3節でマンチェスター・シティと対戦して2-1の逆転勝利を収めた。日本代表MF三笘薫は先発フル出場して、決勝ゴールをアシストする活躍を見せている。左サイドで先発した三笘は、1-1で迎えた後半44分に逆転ゴールを演出する。後方からのロングボールが三笘へ来るが、一度は跳ね返される。しかし、ブライトンはこれを回収。ヤシ