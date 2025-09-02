◆米大リーグアストロズ８―３エンゼルス（１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１日（日本時間２日）、敵地・アストロズ戦に先発したが、５回３分の２で９７球を投げ、８安打５失点で１０敗目（６勝）を喫した。６三振を奪ってメジャー通算９９９Ｋとなり、節目の１０００Ｋまではあと１つとなった。昨季途中から所属した古巣・アストロズとの対戦。初回こそ２四球で迎えた