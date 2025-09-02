救急搬送され死亡日本のボクシング界が、存続の危機に直面している。今年8月2日の興行に出場したライト級・浦川大将選手とスーパーフェザー級・神足茂利選手が、試合後、相次いで死亡。浦川選手はTKO負けを喫した後、神足選手は判定決着後に意識を失い、病院に救急搬送されたが後日息を引き取った。今年5月にはミニマム級の重岡銀次朗選手も試合後に意識を失い、現在も回復していない。'23年12月の試合でも死亡事故が起きたばかり