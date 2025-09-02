7月8日の横浜スタジアム。都市対抗野球の西関東予選・第1代表準決勝で東芝と日産が当たり大熱戦に社会人野球が熱い!?2000年以降の景気悪化で真っ先にコストカットの対象となってしまった企業野球部が今、増加傾向にある。その裏には野球の価値を投資として再定義し、会社の命運を懸けるという新たな試みがあった。【図表】日本野球連盟に加入する企業チーム数の推移【図表】日本野球連盟に加入する企業チーム数の推移■「非財務