ＥＵのフォンデアライエン欧州委員長を乗せた航空機が電波妨害の標的になった/Mindaugas Kulbis/AP（ＣＮＮ）欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長を乗せた航空機が８月３１日、ブルガリアへの着陸を試みた際にＧＰＳ（全地球測位システム）に対する電波妨害の標的になったことが分かった。欧州委員会の報道官がＣＮＮに明らかにした。欧州委員会のポデスタ副報道官は、「ブルガリア当局からの情報では、この露骨な妨害