2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万2400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45199.31円ボリンジャーバンド3σ 44178.87円ボリンジャーバンド2σ 43158.44円ボリンジャーバンド1σ 42554.00円5日移動平均 42490.00円一目均衡表・転換線 42400.00円2日夜間取引終値 42188.79円1日日経平均株価現物終値 4213