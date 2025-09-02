北海道銀行の元行員の男を詐欺の疑いで逮捕。３万６０００円相当をだまし取ったその手口とはー。逮捕されたのは札幌市手稲区の北海道銀行の元行員で無職の男・５５歳です。男は、消費者金融会社からの出向者として、北海道銀行で働いていた去年（２４年）６月、道銀が客に贈呈したデジタルギフト情報を不正に入手し、あわせて３万６０００円相当を、 自身が管理する電子マネーに交換した疑いです。調べに対し男は容疑