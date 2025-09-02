2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3075ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3249.24ポイントボリンジャーバンド3σ 3179.54ポイントボリンジャーバンド2σ 3109.84ポイントボリンジャーバンド1σ 3083.50ポイント一目均衡表・転換線 3076.00ポイント5日移動平均 3075.00ポイント2日夜間取引終値 3063.1