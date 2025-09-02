2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 813.29ポイントボリンジャーバンド3σ 801.38ポイントボリンジャーバンド2σ 789.47ポイントボリンジャーバンド1σ 780.50ポイント一目均衡表・転換線 777.98ポイント1日東証グロース市場250指数現物終