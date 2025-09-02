気象台は、午前7時32分に、大雨警報（土砂災害）を上小阿仁村、三種町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村、三種町に発表 2日07:32時点秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。沿岸では、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■能代市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水2日昼前にかけて警戒1時間最大雨量