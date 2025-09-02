ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÀï¾¡Àá¡Ê¹³ÆüÀïÁè¤ª¤è¤ÓÈ¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯Âç²ñ¡Ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1Æü¡¢Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊ¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÏÀï¾¡Àá¤ò1Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2Æü¤ËËÌµþ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¾ðÊó¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¶âÀµ²¸¤¬¾è¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÀìÍÑÎó¼Ö¤¬º£Æü¸á¸å¡¢Ê¿¾í¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶â°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼¹¸¢°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¡Ê4²ó¡Ë¡¢