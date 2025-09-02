初期症状が出にくいがんの一つが膵臓（すいぞう）がんです。SNS上では「膵臓がんは早期発見が難しい」「膵臓がんはサイレントキラー」「（膵臓は）沈黙の臓器」という内容の声が上がっていますが、できるだけ早い段階で膵臓がんを見つけることは可能なのでしょうか。膵臓がんの検査方法や、早めに精密検査を受けた方がよい人の特徴などについて、池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック東京豊島院（東京都豊島区）院長で、消