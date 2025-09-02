「もち」「れんこん」ばらまき疑惑「驚きは一切ない。彼は欲深い人間で危ない橋を渡ってきた。『ついにこの日が来たか』というのが本音です」勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国から支払われる秘書給与をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部の捜査を受けている日本維新の会の石井章参院議員（68歳）。地元である茨城県を訪れると、後援会の元関係者A氏は冒頭のようにあきれた。石井氏は国から約800万円をだ