ダイアンの津田篤宏の楽屋での様子をモニタリング。真剣な表情でスイングの練習を繰り返す姿に千鳥のノブが大爆笑し、「プロゴルファーやん」とツッコミを入れた。【映像】ダイアン津田の楽屋での様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。人気者にな