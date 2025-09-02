キッチンに置いていた玉ねぎとニンニクが、一体化してしまった──。そんな驚きの投稿がSNSで拡散され、大きな話題を呼んでいる。 【写真】玉ねぎとニンニクが衝撃の合体!? 玉ねぎの根元にニンニクが食い込むように入り込み、まるで玉ねぎの中からニンニクが生えてきたかのような姿。その断面は一見、新種の野菜のようで、多くの人々の関心を集めた。 この投稿を行ったのは、和紙アクセサリー作家の和結さ