自民党内で臨時総裁選の実施に向けた動きが加速する中、石破首相（党総裁）が焦りを募らせている。「石破降ろし」の動きを抑え込もうと躍起になっており、「衆院解散」カードや経済対策の策定指示で対抗するとの見方が広がり、党内で反発が高まっている。（樋口貴仁、阿部雄太）首相は１日、自民の森山幹事長、木原誠二選挙対策委員長と首相官邸で約４０分面会した。２日に予定される参院選総括委員会や両院議員総会などについ