九州で人気の高い乳酸菌飲料「ヨーグルッペ」を製造・販売する南日本酪農共同（宮崎県都城市、愛称・デーリィ）が、同製品の発売40周年を記念し、人気漫画家の東村アキコ氏とコラボ。ヨーグルッペの40年の歴史をテーマにしたオリジナル漫画「ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語」を同社の公式ホームページで1日から公開を開始した。 【写真】コラボでも東村氏の世界観はしっかり