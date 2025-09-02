アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルが反響を呼んでいる。玉井はハサミの絵文字を添え、「9月！」「にゅーへあー」とコメント。ボブヘアからボーイッシュなショートヘアにイメチェンした姿を披露した。3枚目にはカット中と思われる、鏡越しの自撮りも公開。雰囲気をガラッと変え、ファンを魅了した。この投稿に、フォロワーからは「かっこよすぎ」