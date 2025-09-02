ホテルメトロポリタン 川崎は、「バンズでボン・ボヤージュビュッフェ」を9月3日から11月30日まで提供する。ホテル開業5周年を記念したビュッフェの第二弾企画となる。好みのハンバーガーをカスタマイズできる「マイバーガーコーナー」が登場する。パティはライブキッチンで焼き上げ、チーズバーガーのためのパティも用意する。トッピングには新鮮なレタス、トマト、アボカド、ベーコンなどを揃え、好みのソースを選ぶことができる