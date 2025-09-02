【ラ・リーガ】オビエド 1−0 ソシエダ（日本時間8月31日／カルロス・タルティエレ競技場）【映像】久保と審判のワンツーソシエダの日本代表MF久保建英がレフェリーと“奇跡のコラボ”を見せた。まさかのプレーにSNS上では笑いが起こった。ソシエダは31日、ラ・リーガ第3節で昇格組のオビエドと敵地で対戦。右の久保はウイングとして先発出場すると28分にチャンスを