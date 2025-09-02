記者会見に臨む米シカゴのジョンソン市長＝８月２５日/Nam Y. Huh/AP（ＣＮＮ）米イリノイ州シカゴ市の地元当局は、連邦政府による大規模な移民取り締まり作戦が週内にも始まる可能性があるとして警戒を強めている。週末にはジョンソン市長がトランプ政権の取り締まりに対抗するための行政命令に署名した。イリノイ州のプリツカー知事は８月３１日、州兵の派遣計画について政権と連絡を取っていないとし、こうした動きは「侵略」だ