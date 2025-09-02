『現代ビジネス』の連載第1号として、「毎週1万字の中国分析」を掲げて2010年に始めた本連載「北京のランダム･ウォーカー」は、今回で800回を迎えました。約15年半の長きにわたりご愛読いただいている読者の皆様には、深く感謝申し上げます。世界中が不確定な時代に入ったいまこそ、中国を定点観測していくことの重要性を痛感しております。引き続きご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。ビッグニュースの発表そのビッグニュ